Праздник Севера – 2024: в Кандалакше состоялись соревнования по санному спорту

Традиционные соревнования по санному спорту, прошедшие 27 и 28 марта в Кандалакше, стали частью Полярной Олимпиады. В рамках 64-го Праздника Севера учащихся соревновалось более 50 саночников из Кандалакши и Кировска в возрасте от 12 до 17 лет. За победу спортсмены боролись в спортивных дисциплинах натурбан-одноместные сани и натурбан-двухместные сани.

В церемонии открытия соревнований приняли участие депутат Мурманской областной Думы Михаил Павлов и начальник управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации Кандалакшского района Дмитрий Кузьмич, которые пожелали ребятам достойных результатов и хорошего настроения.

По итогам заездов все участники соревнований получили подарки. А победителям и призерам были вручены грамоты, медали и памятные призы Полярной Олимпиады.

Среди победителей спортсмены из Кандалакши. В одноместных санях, каждый в своей возрастной категории, победителями стали: Максим Пряников, Максим Шабанков, Семён Поршнев, Дарвина Макушева, Злата Акудович, Ксения Куранова.

В двухместных санях победу одержали экипажи Максима Пряникова и Артема Прокофьева, Матвея Егорова и Максима Шабанкова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, спортивная школа по санному спорту работает в Кольском Заполярье с 1990 года. За весь период выступлений на международных соревнованиях на счету сборной команды страны саночники Кандалакши принесли более 400 медалей.

С начала 2024 года заполярные саночники завоевали 8 медалей на чемпионате России, 8 медалей на Кубке России, 13 медалей на всероссийских соревнованиях «Юношеские игры», 5 медалей на первенстве России, а также 7 медалей на первенстве России, которое провели на родных трассах Кандалакши.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru