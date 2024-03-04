Праздник Севера – 2024: в Кировске стартовала соревновательная программа Полярной Олимпиады по горнолыжному спорту

На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу за медали 89 Праздника Севера сразились спортсмены из Мурманска, Апатитов, Мончегорска и Кировска. На протяжении двух дней горнолыжники показывали мастерство в супергиганте и супер-комбинации.

В супергиганте лучшими стали Ольга Лузина из Мончегорска и кировчанин Иван Врачев, которому в прошлом году также удалось завоевать «золото» Полярной Олимпиады. Лилия Пугинская из Мончегорска и Егор Очик из Кировска стали обладателями серебряных медалей. «Бронзу» забрали апатитчанка Елизавета Харина и Тимофей Чорногуз из Кировска.

В супер-комбинации (супергигант и слалом) победу одержали Елизавета Харина и Тимофей Чорногуз. На втором месте Ольга Лузина и Егор Очик. Бронзовые призёры – Лилия Пугинская и кировчанин Савелий Гололобов.

Следующие заезды пройдут в конце первого месяца весны. В Мончегорске юные горнолыжники будут соревноваться в слаломе и слалом-гиганте с 26 по 30 марта в рамках 64 Праздника Севера учащихся, а взрослые спортсмены – на склоне «Салма» в Полярных Зорях с 28 по 30 марта в рамках всероссийских стартов 89 Праздника Севера.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, торжественная церемония открытия Полярной Олимпиады состоится 17 марта на Центральном стадионе профсоюзов Мурманска. С 19.00 для гостей красочного события начнется насыщенная программа, главная элементами которой станут экстремальное шоу, выступление группы «Ума Турман», а также традиционное зажжение огня Праздника Севера и парад участников главного спортивного события Мурманской области.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru