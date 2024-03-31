Праздник Севера – 2024: в Мончегорске провели соревнования по горнолыжному спорту

В Мончегорске в рамках 64-го Праздника Севера учащихся провели соревнования по горнолыжному спорту. На склоне горы Нюдуайвенч спортсмены соревновались с 26 по 30 марта.

Среди участников порядка 160 спортсменов из Мурманской и Ленинградской областей, республики Карелия, Воронежа, Москвы, Нижнего Новгорода, Республики Беларусь. За «золото» Полярной Олимпиады участники сражались в дисциплинах слалом, слалом-гигант и супергигант.

В слаломе победу одержали Анна Биончик из Мурманска, Адам Хашев из Республики Карелия, а также спортсмены из Ленинградской области Максим Поповский и Елизавета Букашкина.

В супергиганте «золото» завоевали мурманчане Алиса Абрамова и Кирилл Тилькиджи.

В слалом-гиганте на первом месте Арина Думцева из Апатитов, Никита Клинцов из Ленинградской области, Анна Биончик и Дамиан Габриелян из Мурманска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, именно спортсмены горнолыжного спорта открыли соревнования Полярной Олимпиады. На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу 2 и 3 марта спортсмены соревновались в рамках 89-ого Праздника Севера.

Фото: https://gov-murman.ru