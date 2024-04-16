Мурманская область. Арктика (16+)16.04.24 11:30
Праздник Севера – 2024: в Мурманске провели соревнования по хоккею с мячом
На ледовой арене «Метеор» Мурманска 13 апреля состоялись соревнования по хоккею с мячом в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. На лёд вышли девушки 14-15 лет мончегорской спортивной школы и команда «Арктика» из спортивной школы №6 Мурманска.
«Золото» Полярной Олимпиады завоевала команда «Арктика». Серебрянные призёры – спортсменки мончегорской спортивной школы.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, на первенстве России по хоккею с мячом, которое проходило в декабре 2023 года в Красноярске наша сборная региона завоевала «серебро», уступив первое место хозяйкам льда. В сборную Мурманской области вошли воспитанницы спортивной школы №6 Мурманска и спортивной школы Мончегорска в возрасте 16–17 лет.
Фото: https://gov-murman.ru
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