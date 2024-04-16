Праздник Севера – 2024: в Мурманске провели соревнования по хоккею с мячом

На ледовой арене «Метеор» Мурманска 13 апреля состоялись соревнования по хоккею с мячом в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. На лёд вышли девушки 14-15 лет мончегорской спортивной школы и команда «Арктика» из спортивной школы №6 Мурманска.

«Золото» Полярной Олимпиады завоевала команда «Арктика». Серебрянные призёры – спортсменки мончегорской спортивной школы.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, на первенстве России по хоккею с мячом, которое проходило в декабре 2023 года в Красноярске наша сборная региона завоевала «серебро», уступив первое место хозяйкам льда. В сборную Мурманской области вошли воспитанницы спортивной школы №6 Мурманска и спортивной школы Мончегорска в возрасте 16–17 лет.

Фото: https://gov-murman.ru