Праздник Севера – 2024: в Мурманске за золото Полярной Олимпиады боролись юные сноубордисты

В рамках 64-го Праздника Севера учащихся на Южном склоне Мурманска состоялись соревнования по сноуборду. За «золото» Полярной Олимпиады в дисциплине слоуп-стайл боролись воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва в возрасте от 11 до 17 лет. Спортсменам необходимо было выполнить прыжок на трамплине и удержаться на трубе.

Победителями стали Мария Кравченко, Вячеслав Кузнецов, Арсений Балашов и Елизавета Михеева. «Серебро» завоевали Виталия Буздалева, Лев Олехов, Никита Симоненко, Арина Машкоркина. «Бронзовые» призёры – Милания Кортикова, Никита Левин, Вячеслав Бакшеев, Анастасия Агапитова.

Сноубордисты из этого учреждения показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Уже в этом году за плечами спортсменов множество наград. Никита Абозовик завоевал серебро всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов по зимним видам спорта в дисциплине слоуп-стайл. На этапе кубка России стал вторым, а на международных соревнованиях в дисциплине биг-эйр завоевал «бронзу». Чемпионат России также принёс Никите бронзовую медаль в дисциплине слоуп-стайл. Павел Разинков стал победителем первенства России по сноуборду в дисциплине биг-эйр, а Анастасия Будович взяла «бронзу» в слоуп-стайле и стала первой сноубордисткой из Мурманской области, победившей в соревнованиях такого уровня.

Подробное расписание соревнований Полярной Олимпиады опубликованы на сайте Министерства спорта региона.

Фото: https://gov-murman.ru