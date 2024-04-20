Праздник Севера – 2024: в Мурманске завершились соревнования по фигурному катанию

На ледовой арене «Метеор» в Мурманске с 15 по 17 апреля провели соревнования по фигурному катанию в рамках 64 Праздника Севера учащихся. На лёд вышли 86 фигуристов из Мурманска, Североморска, Кировска, Апатитов, Оленегорска и Петрозаводска. Соревнования проходили по спортивным разрядам.

Победу, каждый в своём разряде, одержали Евангелина Ющенко (Мурманск), Софья Петрова (Апатиты), Сингх Фавиан (Апатиты), Дарья Ефимова (Кировск), Полина Карпова (Апатиты), Лидия Филина (Кировск), Полина Бойкова (Петрозаводск), Альберт Шевчук (Мурманск), Мария Фролова (Североморск), Анжелика Оглобинская (Апатиты) и Софья Старостенкова (Мурманск).

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, завершат программу Полярной Олимпиады фристайлисты. На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу, в рамках 64-го Праздника Севера учащихся, развернутся захватывающие соревнования по фристайлу. Спортсмены разыграют свои медали 24 и 25 апреля.

Фото: https://gov-murman.ru