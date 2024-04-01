Праздник Севера – 2024: в Мурманской области провели чемпионат России по парусному спорту

С 27 по 30 марта на 85 км Серебрянской ГЭС и на Верхнетуломском водохранилище провели соревнования по парусному спорту в рамках Полярной Олимпиады.

В Чемпионате России по парусному спорту участники состязались в дисциплинах класс – сноукайтинг марафон – лыжи и класс – сноукайтинг марафон – доска. Испытать себя на белоснежных просторах отважился 21 спортсмен из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Запорожской, Свердловской, Мурманской и Ярославской областей, Пермского края, Республики Карелия и Чувашской Республики. Каждый спортсмен продемонстрировал свои навыки и технику. В классе – сноукайтинг марафон – доска победу одержал Михаил Шевцов из Ленинградской области. В классе – сноукайтинг марафон – лыжи лучшим стал москвич Сергей Булыгин. Эти же спортсмены одержали победу и в соревнованиях 89-го Праздника Севера.

Награду в абсолютном зачёте, в учрежденной ЭЛ5-Энерго номинации «Самый быстрый гость» получил спортсмен Сергей Скрипин из Москвы. В номинации могли участвовать только сноукайтеры, приехавшие на чемпионат России из других регионов. Сергей Скрипин преодолел дистанцию более 200 км за 5 часов 43 минуты.

На базе партнёров Полярной Олимпиады яхт-клуба Мурманского морского торгового порта соревновались 22 парусника в зимнем виндсерфинге. Золотые медали 89-го Праздника Севера отправились в Архангельск с Артёмом Киселёвым и Евгенией Шутовой. Лучшими спортсменами 64-го Праздника Севера учащихся стали Демьян Стаканов (Мончегорск) и Василиса Ожухина (Токсово).

В соревнованиях по парусному спорту 64-го Праздника Севера учащихся 15 юных спортсменов из Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва провели 11 гонок. В дисциплине сноукайтинг курс-рейс лыжи победил Сергей Гармс. «Золото» в сноукайтинг курс-рейс доска забрала Ульяна Гоглева.

«В нашем регионе подрастающее поколение чемпионов. У спортсменов большая любовь к спорту и целеустремленность. Они молодцы, и упорные тренировки обязательно принесут свои плоды», – поделилась тренер Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва и сборной команды Мурманской области Алина Камбулина.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в феврале текущего года Никита Коданев, учащийся Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва, стал чемпионом России по парусному спорту в сноукайтинг-курс-рейс. Тренирует талантливого спортсмена Алина Камбулина.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru