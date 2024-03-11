Праздник Севера – 2024: в Оленегорске проведут всероссийские соревнования по конькобежному спорту

На стадионе спортшколы «Олимп» Оленегорска стартуют всероссийские соревнований по конькобежному спорту в рамках 64-го Праздника Севера учащихся.

Стать частью Полярной Олимпиадой планируют 120 спортсменов из республики Карелия, Вологды, Санкт-Петербурга и Мурманской области. Соревнования пройдут на отдельные дистанции, в смешанных эстафетах, масстарте, а также в многоборье. Соревнуются юноши и девушки 9-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, начнутся соревнования 14 марта в 16.00 со смешанных эстафет. 15, 16 и 17 марта спортсмены вступят в борьбу за медали с 11.00. Награждение победителей и призеров состоится 16 марта в 18.00, 17 марта в 13.00.

Напомним, что с 21 по 23 марта Оленегорск примет всероссийские соревнования по конькобежному спорту в рамках 89-го Праздника Севера.

Фото: https://gov-murman.ru