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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.24 12:20

Праздник Севера – 2024: в Оленегорске провели всероссийские соревнования по конькобежному спорту

На стадионе спортшколы «Олимп» Оленегорска с 14 по 17 марта состоялись всероссийские соревнования по конькобежному спорту в рамках 64-го Праздника Севера учащихся.

Стать частью Полярной Олимпиады решили 176 спортсменов из Республики Карелия, Санкт-Петербурга и Мурманской области. Соревнования прошли на отдельные дистанции, в смешанных эстафетах, масстарте, а также в многоборье. Соревновались юноши и девушки 9-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет.

Золотые медали Праздника Севера за отдельные дистанции завоевали Екатерина Богданова из республики Карелия, Демьян Щепетков, Александра Чистякова, Владимир Сирант, Иван Валигура, Кира Гришанова, Мария Валигура, Иван Беляев, Екатерина Григорьева, Максим Сутурин и Никита Успехов из Мурманской области.

В многоборье на первом месте Екатерина Богданова из Республики Карелия, Демьян Щепетков, Александра Чистякова, Владимир Сирант, Мария Валигура, Иван Беляев, Екатерина Григорьева и Максим Сутурин из Мурманской области.

В масстарте лучшими стали Кира Гришанова, Иван Беляев и Никита Успехов из Мурманской области.

В смешанных эстафетах среди конькобежцев 14-17 лет победу одержала команда Мурманской области, в составе команды: Мария Валигура, Ярослав Лоцманов, Кира Гришанова и Иван Крахмалев.

У спортсменов 12-13 лет первыми оказались Владимир Сирант, Гордей Арчинов, Александра Чистякова и Елизавета Глушковва – Мурманская область.

В возрасте 9-11 лет на первом месте Таисия Щербинко, Демьян Щепетков, Милана Рыкова и Федор Ковинов – Мурманская область.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, в марте из Коломны с финала XII зимней Спартакиады учащихся России по конькобежному спорту Никита Успехов привёз серебряную медаль.

Следующими на старт выйдут взрослые конькобежцы. С 21 по 23 марта Оленегорск примет всероссийские соревнования по конькобежному спорту в рамках 89-го Праздника Севера.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

 

Фото: https://gov-murman.ru

https://sport.gov-murman.ru/events/prazdnik-severa/

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