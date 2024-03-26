Праздник Севера – 2024: в Оленегорске завершились всероссийские соревнования по конькобежному спорту

В Оленегорске на стадионе спортивной школы «Олимп» 21 и 22 марта состоялись всероссийские соревнования по конькобежному спорту в рамках 89-го Праздника Севера. В борьбу вступили 52 спортсмена из Вологодской, Мурманской, Свердловской, Томской и Иркутской областей, Забайкальского края, Москвы, республики Карелия, Санкт-Петербурга.

Состязались юниоры и юниорки в возрасте от 18 до 19 лет, а также мужчины и женщины.

Победу на различных дистанциях одержали Екатерина Злобина, представляющая Томскую область и Забайкальский край, Михаил Сороколетов, представляющий Томскую и Иркутскую области, Екатерина Кошелева из Свердловской области, Иван Фруктов из Москвы.

Среди спортсменов Мурманской области «золото» Полярной Олимпиады завоевали Анна Куприкова, Ксения Коржова, Дмитрий Зыкин, Никита Успехов, Данила Успехов.

Также в результате соревнований есть спортсмены, которые установили рекорды катка: Иван Фруктов на дистанции 5000 метров, Ксения Коржова на дистанции 1500 метров, Екатерина Кошелева на дистанциях 1000 метров и 3000 метров, Михаил Сороколетов на дистанции 1000 метров.

Конькобежцы Кольского Заполярья регулярно занимают первые места на всероссийских соревнованиях различного уровня, возвращаясь домой с медалями высшей пробы. Только с начала этого года Руслан Мурашов стал чемпионатом России по конькобежному спорту. Дмитрий Зыкин завоевал золотую медаль финала Кубка России по конькобежному спорту в масстарте.

Ксения Коржова стала серебряным призёром первенства России на дистанциях 1500 и 3000 метров.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, абсолютными чемпионами 88-го Праздника Севера были Ксения Коржова и Дмитрий Зыкин.

Фото: https://gov-murman.ru