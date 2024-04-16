Праздник Севера – 2024: в Ревде завершились соревнования по национальным видам спорта

В рамках 64-го Праздника Севера учащихся в детско-юношеской спортивной школе Ревды прошли соревнования по национальным видам спорта. Спортсмены соревновались 13 апреля.

Всего состязалось 39 участников из Мурманска, Оленегорска и Ловозерского района. В программу вошли соревнования по тройному национальному прыжку, метанию аркана на хорей, прыжкам через нарты.

Абсолютными чемпионами стали Дарья Фёдорова из Ловозерского района, Мария Рыкова, Иван Фёдоров, Дамиан Габриелян из Мурманска.

В командном зачёте победу одержала команда из Ловозерского района. В призёрах Мурманск и Оленегорск.

Как сообщает региональное Министерство спорта, впервые соревнования по национальным видам спорта в программе Праздника Севера учащихся появились в 2005 году. До 2012 года они проводились на базе спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске. В Ревде спортсмены состязаются с 2013 года.

Фото: https://gov-murman.ru