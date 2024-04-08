Праздник Севера – 2024: юные футболисты определили победителя Полярной Олимпиады

На стадионе спортивной школы «Олимп» Апатитов 6 апреля завершились соревнования по футболу на снегу в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. Играли 7 команд из Ковдора, Апатитов, Мурманска и Оленегорска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области , по завершению матчей победу одержали футболисты команды «Надежда» из Апатитов. В призёрах команда «Олимп» из Оленегорска и команда детско-юношеской спортивной школы №10 из Мурманска.

Напомним, что победителя 89 Праздника Севера определяли 30 и 31 марта. Тогда «золото» Полярной Олимпиады забрали футболисты команды «Апатиты» из одноименного города.

Фото: https://gov-murman.ru