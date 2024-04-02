Праздник Севера – 2024: завершились соревнования по спортивному ориентированию

На лыжных трассах физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» Апатитов с 30 по 31 марта состоялись соревнования по спортивному ориентированию в рамках 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся. Стать частью Полярной Олимпиады решили порядка 100 ориентировщиков из Мурманской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В дисциплине лыжные гонки – классика лучший результат показали Роман Македонов, Марина Дроздович, Роман Чернов, Алина Федорова, Олег Данилов, Алиса Тетенькина, Герман Карпов, Анастасия Рожкова.

В дисциплине лыжные гонки – спринт победили Роман Шабалин, Алёна Мельникова, Роман Чернов, Софья Егорова, Олег Данилов, Алиса Тетенькина, Владислав Шабалин, Светлана Кузьменко.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, днём рождения спортивного ориентирования в Мурманске можно считать 1 мая 1961 года. В этот день начался первый городской слёт туристов в районе Вензинских озёр, в программу которого входили соревнования по ориентированию на местности. Первым составителем спортивных карт в Мурманской области был Вячеслав Васильевич Вальков. А первая цветная карта появилась в 1981 году благодаря ориентировщикам из Апатитов под руководством Александра Митрофановича Оболенского.

В настоящее время самым масштабным мероприятием, привлекающим все больше северян, являются всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Их региональный этап проводится в Долине Уюта с 2007 года. С 2022 года в Кольском Заполярье проводят чемпионат России по спортивному ориентированию.

Фото: https://gov-murman.ru