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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.24 14:30

Праздник Севера – 2024: зрители смогут записаться на бесплатный трансфер до Териберки и Ловозера

На 92 км Серебрянской ГЭС в районе Териберки состоится фестиваль зимних видов парусного спорта «Эривейв», а в селе Ловозеро проведут соревнования по национальным видам спорта.

Все болельщики смогут посетить события Полярной Олимпиады на бесплатном трансфере.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, чтобы увидеть яркий и красочный фестиваль зимних видов парусного спорта «Эривейв» в районе Териберки, можно воспользоваться трансфером, который будет организован 30 марта в 9.00 и будет курсировать от Ледового дворца в Мурманске по адресу ул. Челюскинцев, 2а.

Трансфер до села Ловозеро будет курсировать 30 марта в 10.00 от Легкоатлетического манежа в Мурманске по адресу ул. Долина Уюта, 6. Церемония открытия соревнований по национальным видам спорта запланирована на 12.00.

Обратно посетители смогут вернуться в Мурманск этим же трансфером.

Для поездки необходимо предварительно записаться на трансфер через чат-бот. Также запись доступна с 19 по 28 марта по телефону 8 (964) 680-42-00 с 11.00 до 18.00.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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