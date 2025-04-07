Праздник Севера – 2025: команда из Апатитов выиграла хоккейный турнир

В Апатитах завершился турнир по хоккею в рамках 65-го Праздника Севера учащихся. За победу в соревнованиях боролись четыре команды из Мурманска, Апатитов и Кольского района.

По результатам игр первое место завоевала школа хоккея Сергея Федорова из Апатитов, одержавшая три победы в трёх матчах. Второе место заняла команда КСШОР-Арктика из Мурманска. Третья позиция – у хоккеистов ДЮСШ Кольского района. Замкнул турнирную таблицу – коллектив СШ-6 «Ледокол» из Мурманска.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/