Праздник Севера – 2025: мастера парусного спорта определили лучших на чемпионате России по сноукайтингу

В Кольском районе состоялся чемпионат России по парусному спорту в классах «сноукайтинг марафон – лыжи» и «сноукайтинг марафон – доска». Участниками соревнований стали порядка 60 спортсменов из Мурманской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Челябинской областей, Республики Карелия, Пермского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Основное место проведения чемпионата было перенесено из Териберки на Верхнетуломское водохранилище и яхт-клуб Мурманского морского торгового порта из-за неблагоприятных погодных условий. Мастера парусного спорта демонстрировали свои навыки на протяжении четырёх дней.

По результатам соревнований чемпионом России в классе «сноукайтинг марафон – доска» у мужчин стал Егор Каламов из Миасса (Челябинская область). «Серебро» завоевал Степан Конча из Челябинска, а «бронзу» – Михаил Шевцов из Приморска (Ленинградская область). В женском зачёте «золото» завоевала Татьяна Куприянюк из Перми. На пьедестал почёта также поднялись две представительницы Москвы – Оксана Гучетль и Анастасия Опарина. Лучший результат среди спортсменов Мурманской области показала представительница Мончегорска Иванна Горлова, занявшая пятое место.

В классе «сноукайтинг марафон – лыжи» победителем чемпионата России стал Михаил Сергеев из Приморска (Ленинградская область). Второе и третье место заняли представители Москвы – Сергей Скрипин и Сергей Булыгин. У женщин золотую награду завоевала спортсменка из Санкт-Петербурга Мария Рыжанкова. «Серебро» досталось Анастасии Емец из Челябинска, а «бронза» – Марии Азовцевой из Приморска (Ленинградская область).

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото (Льва ФЕДОСЕЕВА): https://gov-murman.ru/info/news/