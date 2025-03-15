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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.25 10:30

Праздник Севера – 2025: мурманский «Север» стал победителем турнира по хоккею с мячом

В Мурманске завершились областные соревнования 65-го Праздника Севера учащихся. За победу в турнире боролись четыре команды – ХК «Север», ХК «Арктика», ХК «Маяк» (все представляют Мурманск) и МАУДО СШ (Мончегорск).

По результатам соревнований золотые медали завоевали хоккеисты мурманского «Севера», которые одержали три победы в трёх матчах. «Серебро» турнира досталось «Маяку» из Мурманска (две победы, одно поражение), а «бронза» – «Арктике» из столицы Заполярья (одна победа, два поражения), которая почти полностью состоит из девушек-хоккеисток. Победители и призёры соревнований получили кроме наград памятные сувениры с символикой 65-го Праздника Севера.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального министерства спорта.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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