Праздник Севера – 2025: на мурманском Южном склоне определили сильнейших сноубордистов

В рамках 65-го Праздника Севера учащихся 7 марта на Южном склоне Мурманска состоялись соревнования по сноуборду. В рамках первенства Мурманской области состязались 21 спортсмен в возрасте от 10 до 17 лет, все они воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва. За медали соревнований участники боролись в дисциплине биг-эйр. Биг-эйр в сноуборде — это соревнования, на которых спортсмен набирает скорость, съезжая с трамплина, после чего взмывает в воздух с крутой рампы. Во время полёта нужно продемонстрировать сложные трюки. Не менее важная задача — устоять на ногах при приземлении.

Победу одержали Арина Машкоркина, Вячеслав Кузнецов, Надежда Дученко, Лев Олехов. Серебряные призёры – Мария Кравченко, Никита Симоненко, Виктория Беляевская, Семен Клопов. Обладателями «бронзы» стали Ксения Кузьмина, Никита Левин, Мелания Кортикова, Тимур Эйбулатов.

Оценивали мастерство участников спортивные судьи всероссийской, первой и третьей категорий из Ленинградской, Московской и Мурманской областей.

Подробное расписание соревнований Полярной Олимпиады опубликованы на сайте регионального Министерства спорта.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/