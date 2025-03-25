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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.25 16:30

Праздник Севера – 2025: Оленегорск принял соревнования по конькобежному спорту

В Оленегорске состоялись всероссийские соревнования по конькобежному спорту в рамках 90-го Праздника Севера и межрегиональные соревнования 65-го Праздника Севера учащихся. В борьбу за медали вступили порядка 100 спортсменов из Мурманской, Московской, Вологодской, Свердловской, Саратовской и Тверской областей, Республики Карелия, а также из Хабаровского края.

Победителями всероссийских соревнований в рамках 90-го Праздника Севера стали Светлана Михайленко (Хабаровский край), Семён Аверин (Вологодская область), Георгий Шерстнёв (Свердловская область), Альбина Ильясова (Свердловская область), Ксения Коржова (Мурманская область), Николай Трусов (Вологодская область), Анна Куприкова (Мурманская область), Никита Успехов (Мурманская область), Светлана Михайленко (Хабаровский край), Илья Иванов (Московская область) и Мария Валигура (Мурманская область).

В командных спринтах победу одержали мужская сборная Вологодской области и женская сборная Мурманской области. Кроме того, мужской коллектив из Кольского Заполярья стал серебряным призёром.

Ещё восемь конькобежцев из Мурманской области завоевали награды различного достоинства. Дмитрий Зыкин получит три «серебра», Иван Крахмалев, Виолетта Савельева и Татьяна Князева – по одному «серебру» и «бронзе», Анна Курпикова и Максим Сутурин – по два «серебра», Ксения Лодягина – одно «серебро», Никита Пономарев – одно «серебро».

По результатам межрегиональных соревнований в рамках 65-го Праздника Севера учащихся победителями на своих дистанциях и возрастных категориях стали Василиса Смышляева (Вологодская область), Ника Мельникова (Вологодская область), Марк Алексеев (Республика Карелия), Давид Якимишин (Мурманская область), Юлия Еременко (Мурманская область), Никита Асанди (Мурманская область), Карина Соловьева (Вологодская область), Андрей Дуников (Мурманская область), Александр Цыварев (Санкт-Петербург), Александра Чистякова (Мурманская область), Алиса Фоменко (Вологодская область), Мария Валигура (Мурманская область), Евгений Бабочкин (Мурманская область), Максим Сутурин (Мурманская область), Валерия Журба (Мурманская область), Иван Крахмалев (Мурманская область), Анна Курасова (Мурманская область) и Иван Валигура (Мурманская область).

В эстафетах среди спортсменов 9-10, 12-13, 14-15, а также 16-17 лет конькобежцы Мурманской области завоевали все золотые медали. Кроме того, команды Кольского Заполярья выиграли один комплект серебряных медали, и два комплекта – бронзовых.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Одними из задач которого являются развитие спорта и его уникальных направлений, привлечение к массовому спорту северян, развитие инфраструктуры подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физической культурой и спортом, с целью подержания здорового образа жизни населения.

 

 

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/

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