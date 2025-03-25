Праздник Севера – 2025: профессионалы и любители вышли на старты по лыжным гонкам в Мурманске

В Мурманске состоялись всероссийские соревнования по лыжным гонкам в рамках 90-го Праздника Севера, а также состязания среди спортсменов-любителей. В программу вошли гонки свободным и классическим стилем на дистанциях от 3 до 15 км.

В рамках всероссийских соревнований на забегах свободным стилем чемпионом среди мужчин стал спортсмен из Мурманской области Андрей Зародов. На пьедестал почёта также поднялся северянин Дмитрий Меньшаков, занявший второе место. Третье место – у Романа Егорова из Московской области. В женском зачёте лучшей стала Анастасия Степанова, представлявшая Санкт-Петербург. Следом за победительницей – Анна Кожинова, выступающая одновременно за Москву и Сахалинскую область. Местных болельщиков также порадовала лыжница из Мурманской области Анна Белая, завоевавшая бронзовую медаль.

Победителем всероссийских соревнований в гонке классическим стилем стала Анна Кожинова (Москва – Сахалинская область). Второе место заняла Анастасия Степанова (Санкт-Петербург), третье – Анастасия Чупрун (Кемеровская область). В мужском зачёте победителем Праздника Севера на «классике» стал Климентий Агалков из Республики Карелия. Серебряную медаль завоевал Роман Егоров (Московская область), бронзовую – Кирилл Гаврилов (Приморский край).

В соревнованиях среди любителей победу в гонках свободным стилем в своих возрастных категориях одержали Анна Балякина (Мурманск), Татьяна Соколова (Мурманск), Наталья Медведева (Кандалакшский район), Екатерина Шевякова (Мурманск), Ольга Абаровская (Полярные Зори), Светлана Качалова (Лодейное поле, Ленинградская область), Игорь Страуманис (Ковдорский район), Сергей Томилов (Полярный), Евгений Соколов (Мурманск), Анатолий Ханеев (Подпорожье, Ленинградская область), Валентин Антипов (Мурманск), Галина Лукичева (Апатиты), Лариса Карпова (Североморск), Татьяна Фомина (Апатиты), Ерлан Тауашев (ХМАО-Югра), Алексей Грушин, (Оленегорск-2), Кирилл Митенков (Москва), Александр Емельянов (Мурманск), Владимир Козарь (Никель), Александр Давжук (Костомукша, Республика Карелия) и Николай Третьяков (Мурманск).

В гонках классическим стилем золотые медали завоевали Игорь Страуманис (Ковдорский район), Сергей Томилов (Полярный), Евгений Соколов (Мурманск), Анатолий Ханеев (Подпорожье, Ленинградская область), Алина Балякина (Мурманск), Татьяна Куликова (Мурманск), Татьяна Косорыгина (Витебск, Республика Беларусь), Екатерина Белоусова (Ковдорский район), Ольга Абаровская (Полярные Зори), Светлана Качалова (Лодейное Поле, Ленинградская область), Ерлан Тауашев (ХМАО-Югра), Александр Егоров (Мурманск), Анатолий Зубов (ЗАТО Александровск), Александр Емельянов (Мурманск), Владимир Козарь (Никель), Александр Давжук (Костомукша, Республика Карелия), Виталий Ильин (Оренбургская область), Наталья Абрамова (Полярные Зори), Анна Малиновская (Североморск) и Татьяна Фомина (Апатиты).

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/