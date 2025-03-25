Праздник Севера – 2025: сборная Мурманской области стала серебряным призёром первого чемпионата России по зимнему плаванию

В рамках 90-го Праздника Севера на Семёновском озере Мурманска провели первый чемпионат России по зимнему плаванию и всероссийский фестиваль среди любителей зимнего плавания «Кубок Арктики-2025». В соревнованиях приняли участие 310 спортсменов из 43 регионов страны. Борьба за медали проходила с 20 по 23 марта.

Впервые зимнее плавание включено в реестр официальных видов спорта в России – этот статус был получен в 2023 году, а правила утверждены в прошлом году.

Старт соревнованиям дали министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

В первый же день спортсмены Мурманской области показали блестящие результаты. На дистанции 200 м брасс Евдокия Бровкова стала победительницей, установив рекорд России. Владислав Сапожников также завоевал золотую медаль, а Никита Гадючко взял «бронзу». На дистанции 50 метров вольным стилем Александра Тамазова и Макар Марченко завоевали «серебро», Екатерина Крутова и Александр Глазунов стали обладателями «бронзы». В смешанной эстафете 4*25 метров вольным стилем команда Мурманской области взяла «серебро». В эстафете участвовали Макар Марченко, Егор Кривенков, Евдокия Бровкова, Владислав Сапожников.

На второй день спортсмены из нашего региона вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки. На дистанции 100 метров брасс серебряные медали завоевали Владислав Сапожников и Евдокия Бровкова. На дистанции 25 метров вольным стилем Макар Марченко и Мария Шелаева завоевали «серебро». Бронзовыми призёрами стали Александр Глазунов и Мария Шелаева.

Третий день принес заполярным спортсменам новые награды. Макар Марченко стал победителем на дистанции 25 метров баттерфляй, а Александра Тамазова завоевала «бронзу». Эстафета 4х25 метров комбинированная смешанная принесла заполярным пловцам «серебро» (Макар Марченко, Роман Бровко, Александра Тамазова, Егор Кривенков) и бронзу (Максим Чичагов, Ярослав Пахомов, Мария Шелаева, Александр Глазунов). В мужской эстафете 4х25 метров вольным стилем стали серебряными призёрами (Макар Марченко, Егор Кривенков, Максим Чичагов, Александр Глазунов). Роман Бровко завоевал «серебро» на дистанции 25 метров брасс. Женская эстафета 4х25 метров брасс принесла «серебро» (Мария Шелаева, Виолетта Евенко, Александра Тамазова, Евдокия Бровкова). В мужской эстафете 4х25 метров брасс наши спортсмены также поднялись на вторую ступень пьедестала (Роман Бровко, Глеб Чумариков, Ярослав Пахомов, Кирилл Кузнецов). В вольном стиле на дистанции 200 метров обладательницей серебряной медали стала Екатерина Крутова, «бронзу» завоевали Евдокия Бровкова и Владислав Сапожников.

Заключительный день – новые достижения. В женской эстафете 4х25 метров вольным стилем наши девушки стали победительницами, установив рекорд России (Мария Шелаева, Екатерина Крутова, Евдокия Бровкова, Александра Тамазова). На дистанции 50 метров брасс Кирилл Кузнецов завоевал «серебро», а Виолетта Евенко – «бронзу». Смешанная эстафета 4х25 метров брасс принесла команде «серебро» (Роман Бровко, Мария Шелаева, Владислав Сапожников, Кирилл Кузнецов). На дистанции 100 метров вольным стилем обладателями «бронзы» стали Макар Марченко и Евдокия Бровкова.

Как отмечает региональное Министерство спорта, в Мурманской области для занятий зимним плаванием и закаливанием открываются «СОПКИ.ОЗЕРА». Так, в 2024 году в Оленегорске открылись первые «СОПКИ.ОЗЕРА», затем такое пространство появилось в Мурманске на озере Среднем. Скоро новый объект откроется на КП-2. Кроме того, на Семёновском озере был построен новый домик моржей, где созданы удобные спуски к воде, причальный комплекс и деревянный настил.

Напомним, что уникальный сетевой кластер «СОПКИ», который включает в себя открытие пространств для занятий спортом, досуга молодежи и поддержки семей, реализуется в рамках плана «На Севере – жить!» по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/