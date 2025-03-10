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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.25 17:30

Праздник Севера – 2025: спортсмены из 13 регионов стали участниками соревнований по спортивному туризму

В мурманском спорткомплексе «Долина Уюта» завершились чемпионат России и всероссийские соревнования по спортивному туризму, которые входят в программу 90-го юбилейного Праздника Севера. За награды состязаний боролись порядка 80 человек из 13 регионов России.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратилась министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, которая пожелала спортсменам удачи.

«Участники чемпионата России и всероссийских соревнований будут состязаться на нашем лыжном стадионе, где выступали чемпионы и призёры Олимпийских игр, мира и Европы. Уверена, что проведение соревнований по спортивному туризму в Мурманске станет для многих из вас счастливой спортивной площадкой», – сказала Светлана Наумова.

В первый день соревнований были разыграны медали в дисциплине «дистанция-лыжная-связка» в мужских и женских парах. Победу одержали «двойки» Константин Рожков и Георгий Дмитриев (Марий Эл), Валерия Шнайдер и Екатерина Николаева (Марий Эл), Роман Булатов и Денис Власов (Удмуртия). Второе место заняли пары Савелий Ушаков и Максим Белявцев (Коми), Татьяна Южакова и Дарья Линова (Ханты-Мансийский автономный округ), Михаил Алтухов и Семен Трунов (Санкт-Петербург), а третье – Константин Трифонов и Владислав Безносиков (Коми), Наталья Лебедева и Полина Веденяпина (Санкт-Петербург), а также Руслан Бисембаев и Филипп Лебедев (Санкт-Петербург).

В рамках второго дня состязания участникам предстояло бороться в личном зачёте на длинной и короткой дистанции-лыжной. По сумме двух дисциплины победителями стали Владислав Безносиков (Коми), Александра Безносикова (Коми), Денис Власов (Удмуртия) и Ева Глухова (Удмуртия). «Серебро» завоевали Василий Михеев (Челябинская область), Ксения Суворова (Удмуртия) и Роман Булатов (Удмуртия), а «бронзу» – Савелий Ушаков (Коми), Ольга Ярцева (Свердловская область) и Михаил Алтухов (Санкт-Петербург).

Заключительный день соревнований состоял из забегов в рамках дисциплины «старт-дистанция-лыжная-группа», где в составе каждой команды заявлялось по четыре человека. «Золото» в мужском зачёте завоевала сборная Челябинской области (состав: Расуль Фаезов, Василий Михеев, Евгений Трошечкин, Данила Шипачев), а в женском – сборная Марий Эл (состав: Валерия Шнайдер, Алия Ибрагимова, Екатерина Николаева, Мария Петренко). Серебряные медали завоевали у мужчин завоевала сборная Коми, у женщин – сборная Санкт-Петербурга, а бронзовые – сборная Коми в мужском зачёте и сборная Марий Эл в женском зачёте.

Соревнования проводятся в целях развития и популяризации спортивного туризма, привлечения трудящихся и учащейся молодёжи к регулярным занятиям физической культурой, совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы, а также в целях пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской Федерации.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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