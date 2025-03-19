Праздник Севера – 2025: в Апатитах провели соревнования по ездовому спорту

Третий год подряд в рамках Полярной Олимпиады проводят соревнования по ездовому спорту. В этот раз состязания прошли в Апатитах на базе отдыха «Кола спорт вилладж».

За призы межрегионального физкультурного мероприятия по ездовому спорту Северо-Западного федерального округа 90-го Праздника Севера спортсмены боролись в личном зачёте в дисциплинах «лыжи - спринт 1 собака», «нарта - спринт 2 собаки» и «нарта - спринт 4 собаки».

Соревнования по ездовому спорту одни из самых ярких в рамках Полярной Олимпиады. В 2025 году стать частью этого события решили 37 спортсменов – представители Мурманской, Ленинградской и Челябинской областей.

По завершении соревнований в дисциплине «лыжи - спринт 1 собака» победили мурманчане Дмитрий Зорин и Наталья Зорина.

В дисциплине «нарта - спринт 2 собаки» золотые медали завоевали Владимир Павлов из Апатитов и кировчанки Юлия Потапова и Надежда Беляева. В дисциплине «нарта - спринт 4 собаки» на первом месте Татьяна Целомудрая из Мурманска и Антон Сеземов из Санкт-Петербурга.

Ездовой спорт набирает популярность во всех уголках России. В Кольском Заполярье история гонок на собачьих упряжках началась с образования Клуба любителей ездового спорта в 2011 году. В 2013 году состоялся первый пробег в рамках городского фестиваля спорта «Мурманская миля». Сейчас любители ездового спорта могут проявить себя в спорте высших достижений, представляя регион в составе сборной, получить спортивный разряд.

В Мурманской области есть перспективные спортсмены. Среди них Юлия Потапова – обладательница золотой медали второго этапа Кубка России по ездовому спорту, который проводили в феврале в Кировске, а также бронзовой медали на чемпионате России в дисциплине «нарта-спринт 4 собаки» среди женщин. Надежда Беляева – бронзовый призёр чемпионата России в дисциплине «нарта-спринт 2 собаки» среди девушек в возрасте 15-17 лет. Обе спортсменки выполнили нормы «кандидат в мастера спорта» и вошли в сборную России.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/