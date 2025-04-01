Праздник Севера – 2025: в Апатитах провели всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Серебряное ожерелье»

В спортивной школе «Юность» с 28 по 30 марта в рамках 90-го Праздника Севера впервые провели всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Серебряное ожерелье».

На лед вышли более 70 фигуристов из 15 регионов России. Соревнования проходили по спортивным разрядам, начиная от 1-го спортивного и заканчивая мастерами спорта.

Победу, каждый в своём разряде, одержали Илья Старков из Ленинградской области, Кира Кузьмина из Санкт-Петербурга, Илья Молянов из Москвы, Алиса Гориславская из Санкт-Петербурга и Таисия Проскурякова из Москвы.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/