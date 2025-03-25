Праздник Севера – 2025: в Долине Уюта состоялись соревнования биатлонистов

В Долине Уюта Мурманска 22 и 23 марта проходили соревнования по биатлону в рамках 90-го Праздника Севера. Стать частью Полярной Олимпиады решили 27 спортсменов. Им предстояло испытать себя на спринтерских дистанциях: 10 км для мужчин и юниоров, 7,5 км для женщин и юниорок.

Победу одержали Марина Гефель, Алексей Матвеев, Сергей Карякин, Алина Балякина. На втором месте Александра Мартынова, Алексей Риве, Владислав Попов, Иван Захаров. На третьем месте Анжелика Сафонова, Эдуард Леоненко, Игорь Нилов, Фёдор Кукунов.

Следующие соревнования биатлонистов пройдут в рамках 65-го Праздника Севера учащихся. С 10 по 15 апреля спортсмены будут бороться за медали межрегиональных спортивных соревнований по биатлону «Кубок заслуженного мастера спорта Валерия Кириенко». Также Долина Уюта второй год подряд будет принимать на своих трассах большой биатлон. Финальный этап Кубка Содружества с участием сильнейших биатлонистов России и Белоруссии состоится с 3 по 6 апреля.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/