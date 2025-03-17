Праздник Севера – 2025: в Кандалакше состоялись соревнования по санному спорту

Традиционные соревнования по санному спорту, прошедшие 15 и 16 марта в Кандалакше, стали частью Полярной Олимпиады. В рамках 65-го Праздника Севера учащихся соревновались более 50 саночников в возрасте от 12 до 17 лет. За победу спортсмены боролись в спортивных дисциплинах натурбан-одноместные сани и натурбан-двухместные сани.

В одноместных санях, каждый в своей возрастной категории, победителями стали Евгений Кудрявцев, Семён Поршнев, Егор Рубашенков, Дарина Макушева, Злата Акудович, Руслана Постумент. В двухместных санях победу одержали Максим Пряников/Артем Прокофьев, Кирилл Егоров/Даниил Максимов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, спортивная школа по санному спорту работает в Кольском Заполярье с 1990 года. За весь период выступлений на международных соревнованиях на счету сборной команды страны саночники Кандалакши принесли более 400 медалей. По итогам зимнего спортивного сезона 2024/2025 спортсменами Кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту в составе сборных команд России и Мурманской области на всероссийских соревнованиях завоевали 52 медали различного достоинства.

Соревнования по санному спорту в рамках Праздника Севера учащихся проводятся в Кандалакше с 1992 года и за это время стали традиционными. На протяжении всех этих лет Праздник Севера объединяет юных спортсменов, создавая дружескую соревновательную атмосферу.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/