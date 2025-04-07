Праздник Севера – 2025: в Кировске завершился финальный этап Кубка России по горнолыжному спорту

На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу за медали финального этапа Кубка России состязались 138 спортсменов из более чем 20 регионов страны. Соревнования провели в рамках 90-го Праздника Севера. Спортсмены соревновались в слаломе и слаломе-гиганте с 2 по 4 апреля.

Спортсмены Мурманской области достойно завершили соревнования. Юлия Мельникова завоевала бронзовую медаль в слаломе-гиганте и выполнила норматив «мастер спорта России». Александра Наумова остановилась в шаге от пьедестала и заняла 4-е место в слаломе, выполнив норматив «мастер спорта России».

Кристина Гусева вошла в десятку сильнейших и заняла 6-е место в слаломе-гиганте, что позволило спортсменке тоже выполнить норматив «мастер спорта России».

По сумме всех этапов Кубка России Кристина Гусева заняла второе место в зачёте слалома, а Юлия Мельникова третье место в общем зачёте.

Одновременно с Кубком России провели первенство России по горнолыжному спорту, в котором за медали боролись юниоры и юниорки от 16 до 20 лет. Юлии Мельниковой первенство России принесло серебряную медаль, а Кристине Гусевой – «бронзу».

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото (Российская Федерация горнолыжного спорта): https://gov-murman.ru/info/news/