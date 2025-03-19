Праздник Севера – 2025: в Мончегорске провели соревнования по горнолыжному спорту

В Мончегорске в рамках 65-го Праздника Севера учащихся провели соревнования по горнолыжному спорту, а также первенство Северо-Западного федерального округа «Приз Валерия Цыганова». На склоне горы Нюдуайвенч состязались более 100 спортсменов из 10 регионов России. Лучших определяли в дисциплинах комбинация и суперкомбинация, слалом-гигант и супергигант.

Спортсмены Мурманской области показали на соревнованиях высокий уровень подготовки, пополнив копилку региона новыми наградами. В комбинации серебро взял Артемий Иванов, а бронзовую медаль завоевала Алина Федорова. В суперкомбинации победу одержала Екатерина Круковская, бронзовые призёры – Арина Думцева и Максим Березкин. В супергиганте «золото» завоевал Иван Зиновьев, «серебро» у Арины Думцевой, бронзовая медаль досталась Екатерине Круковской. В слаломе-гиганте победу одержала Екатерина Круковская, «серебро» завоевали Арина Думцева и Артемий Иванов, «бронза» у Максима Березкина.

На первенстве Северо-Западного федерального округа «Приз Валерия Цыганова» команда Мурманской области в общекомандном зачёте заняла первое место.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, следующие старты спортсменов горнолыжного спорта пройдут в рамках 90-го Праздника Севера. С 27 по 30 марта в Полярных Зорях проведут межрегиональные соревнования, а с 1 по 5 апреля Кировск примет финальный этап Кубка России.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – Жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/