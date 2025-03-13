Праздник Севера – 2025: в Мурманске проведут первый чемпионат России по зимнему плаванию

В рамках 90-го Праздника Севера на Семёновском озере Мурманска состоится чемпионат России по зимнему плаванию. Он пройдёт в стране впервые: зимнее плавание официально включено во всероссийский реестр видов спорта в 2023 году, а его правила были утверждены только в прошлом году.

Одновременно с чемпионатом России состоится турнир среди ветеранов и любителей зимнего плавания «Кубок Арктики-2025». В соревнованиях планируют принять участие порядка 400 спортсменов из 40 регионов страны.

Спортсменам предстоит бороться за медали Полярной Олимпиады с 20 по 23 марта. Начало заплывов в 12.00. Торжественную церемонию открытия проведут 20 марта в 11.20.

Ранее сборная команда Мурманской области блестяще выступала на Кубке России по зимнему плаванию. Первый и четвертый этапы принесли 2-е общекомандное место, третий этап Кубка России завершился победой.

Для занятий зимним плаванием и закаливанием в Мурманской области открываются «СОПКИ.ОЗЕРА». Первые были созданы в 2024 году в Оленегорске и стали популярны у жителей муниципалитета. Второе пространство появилось в Мурманске на озере Среднем. Скоро такой объект откроется на КП-2. Также возведён новый домик «моржей» на Семёновском озере, он оснащён современным оборудованием, мебелью и тренажёрами, создан причальный комплекс, деревянный ходовой мостик и настил.

Как отмечает региональное Министерство спорта, уникальный сетевой кластер «СОПКИ», который включает в себя открытие пространств для занятий спортом, досуга молодёжи и поддержки семей, реализуется в рамках плана «На Севере – жить!» по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/