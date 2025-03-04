Праздник Севера – 2025: в Мурманске впервые состоялся чемпионат России по велосипедному спорту среди спортсменов-любителей

В Долине Уюта Мурманска состоялся чемпионат России по велосипедному спорту среди спортсменов-любителей. Соревнования провели в рамках 90-го Праздника Севера. Участникам предстояло состязаться в дисциплине фэтбайк марафон.

Фэтбайк – горный велосипед на широких колёсах для всесезонного использования. Мужчинам предстояло преодолеть дистанцию 50 км по зимней трассе, женщинам – 25 км. Стать частью первых состязаний Полярной Олимпиады в 2025 году решили 14 велосипедистов из Мурманской области.

Перед стартом участников приветствовал президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

«Дорогие ребята, спортсмены, это исторический факт, что вы первые кто открывает чемпионат в этом направлении. Надеюсь, в следующем году, мы будем в увеличенном составе и с участием спортсменов из других регионов. Хорошей спортивной борьбы и уверенности», – сказал Юрий Кучерявый.

По завершению соревнований среди женщин победу одержала Марина Калинина, которая преодолела дистанцию в 25 км за 1 час 49 минут 37 секунд. Ольга Санникова пришла второй с отставанием в 7 минут 24 секунды. «Бронза» досталась Наталье Романовской, прошедшей трассу за 2 часа 2 минуты 38 секунд.

Среди мужчин победил Владислав Касьянов, его время – 2 часа 41 минута 25 секунд. Серебряную медаль завоевал Алексей Криганчук. Алексей пришёл с отставанием в 19 минут 22 секунды. На третьем месте Александр Бушманов, его время – 3 часа 3 минуты 41 секунда.

В категории мужчин старше 55 лет победу одержал Дмитрий Романовский – 4 часа 9 минут 2 секунды.

Данные соревнования состоялись в столице Заполярья впервые. Ранее велосипедисты состязались на фэтбайках в рамках региональных соревнований 88-го Праздника Севера. Тогда участникам предстояло преодолеть в Долине Уюта дистанцию в 25 км.

Соревнования проводятся в целях развития и популяризации велосипедного спорта в Мурманской области, привлечения трудящихся и учащейся молодёжи к регулярным занятиям физической культурой, совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы, а также в целях пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской Федерации.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/