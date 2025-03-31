Праздник Севера – 2025: в Полярных Зорях спортсмены горнолыжного спорта боролись за медали Полярной Олимпиады

В Полярных Зорях на горнолыжном комплексе «Салма» за медали межрегиональных соревнований 90-го Праздника Севера сразились порядка 100 спортсменов из Калужской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской и Мурманской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарской республики, Татарстана и Белоруссии.

Спортсменам Мурманской области соревнования принесли несколько медалей. Савелий Абакумов из Мончегорска завоевал «бронзу» в слаломе-гиганте. Эвелина Комягина из Кировска стала серебряным призёром в слаломе-гиганте, а в слаломе завоевала бронзовую медаль.

Также в рамках 90-го Праздника Севере на старты вышли ветераны спорта. Им предстояло состязаться в слаломе-гиганте. В своей возрастной группе победу одержали спортсмены Мурманской области Анна Краева, Тамара Ключникова, Елизавета Чеснокова, Виктор Подмазов, Владимир Кручинин, Алексей Шенин, Олег Власов, а также представитель Санкт-Петербурга Дмитрий Шашило и Андрей Рогальский из Москвы.

Следующие заезды спортсмены проведут в начале апреля. В Кировске горнолыжники будут показывать своё мастерство в слаломе в рамках финального этапа Кубка России 90-го Праздника Севера.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/