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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.25 12:30

Праздник Севера – 2025: в селе Ловозеро прошли соревнования по национальным видам спорта

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в селе Ловозеро состоялось одно из самых зрелищных мероприятий в рамках 90-го Праздника Севера. Соревнования по национальным видам спорта и традиционный День оленевода проводятся с целью сохранения и развития культуры саамов, привлечения людей к здоровому образу жизни, а также поддержания творческой инициативы местных жителей. Стать частью Полярной Олимпиады решили 86 участников. На празднике каждому представилась возможность попробовать свои силы в метании аркана на рога и в национальной борьбе. Гонки на оленьих упряжках стали самой зрелищной частью праздника. Для гостей организаторы также подготовили концертную программу, а на ярмарке каждый желающий смог приобрести себе памятный сувенир.

В национальной борьбе в весовой категории свыше 75 кг сильнее всех оказался Андрей Борщевский. В весовой категории свыше 85 кг победу одержал Дмитрий Трошин. Точнее всех метали арканы на оленьи рога Виталий Сапельников, Татьяна Селютина и Татьяна Юрьева. Гонки на оленьих упряжках завершились победой Николая Юрьева на дистанциях 1600 метров и 3200 метров среди мужчин. На дистанции 1600 метров среди юношей одержал победу Игорь Канюков, среди женщин лучшей стала Юлия Филиппова. Буксировка лыжника за оленем на 1600 метров принесла золотую медаль Андрею Сорванову. Абсолютными чемпионами стали Николай Юрьев и Татьяна Юрьева.

Гонки на оленьих упряжках впервые провели в рамках Праздника Севера в 1937 году, а первые оленьи бега состоялись в Мурманске в марте 1929 года. 

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/

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