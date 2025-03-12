Праздник Севера – 2025: в селе Ловозеро проведут соревнования по национальным видам спорта

22 марта в селе Ловозеро состоятся одни из самых зрелищных мероприятий в рамках 90-го Праздника Севера. Соревнования по национальным видам спорта и традиционный день оленевода проводятся с целью сохранения и развития культуры саамов, привлечения людей к здоровому образу жизни, а также поддержания творческой инициативы местных жителей.

Торжественную церемонию открытия соревнований проведут в 12.00. На празднике у каждого появится возможность испытать свои силы в метании аркана на рога. Саамы, у которых оленеводство является одним из основных видов хозяйственной деятельности, аркан применяют для ловли животных в стаде. Следующий вид соревнований, распространенный у многих северных народов, — это стрельба из арбалета. Участник должен с определенного расстояния поразить фигуру, изображенную на стенде. И третий вид спорта — национальная борьба. Гонки на оленьих упряжках станут кульминацией праздника.

Как отмечает региональное Министерство спорта, в прошлом году стать частью соревнований по национальным видам спорта решили 53 участника, все они представители Мурманской области. Гонки оленьих упряжек – самобытный, зрелищный, по-настоящему северный вид спорта. Любопытный момент: оленьи упряжки появились на Празднике Севера в 1937 году, но первые оленьи бега прошли в Мурманске в марте 1929 года. Спустя много лет гонки на оленьих упряжках остаются одними из самых любимых северянами соревнований.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/