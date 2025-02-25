Праздник Севера – 2025: в столице Заполярья впервые проведут чемпионат России по велосипедному спортуВ Мурманске состоится День приёма предпринимателей
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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.25 11:30

Праздник Севера – 2025: в столице Заполярья впервые проведут чемпионат России по велосипедному спорту

В Долине Уюта Мурманска состоится чемпионат России по велосипедному спорту среди спортсменов-любителей. Соревнования проведут в рамках 90-го Праздника Севера. Участникам предстоит состязаться в дисциплине марафон (фэтбайк).

Им нужно преодолеть дистанцию 50 км. На старт участники выйдут 1 марта в 11.00. Церемонию награждения проведут с 16.00 до 16.30.

Данные соревнования состоятся в столице Заполярья впервые. Ранее велосипедистам предстояло состязаться на фэтбайках в рамках региональных соревнованиях 88-го Праздника Севера. Тогда участникам предстояло преодолеть в Долине Уюта дистанцию в 25 км.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, соревнования проводятся в целях развития и популяризации велосипедного спорта в Мурманской области, привлечения трудящихся и учащейся молодёжи Российской Федерации к регулярным занятиям физической культурой, совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы, а также в целях пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской Федерации.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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