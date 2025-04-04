Праздник Севера – 2025: юные фигуристы состязались за «золото» Полярной Олимпиады

На льду спортивной школы «Юность» Апатитов с 31 марта по 2 апреля в рамках 65-го Праздника Севера учащихся провели соревнования по фигурному катанию на коньках.

Соревновались спортсмены в дисциплине «одиночное катание». Среди участников – мальчики и девочки 6-9 лет, 8-12 лет, юноши и девушки 11-17 лет. Всего стать частью Полярной Олимпиады решили 95 фигуристов из Карелии, Мурманской и Ленинградской областей. Соревнования проходили по спортивным разрядам.

Команда Мурманской области достойно выступила на соревнованиях, завоевав много медалей.

В первом спортивном разряде победу одержала София Ягелева. Серебряные медали завоевали Полина Карпова и Фавиан Сингх. Бронзовый призёр – Дарья Ефимова.

Во втором спортивном разряде «золото» завоевала Вероника Рехтина. Обладателями серебряных медалей стали Екатерина Ксендзюк и Александра Пипченко. «Бронза» – Александры Ивановой.

В третьем спортивном разряде победу одержали Алиса Стремякова и Ксения Скорняк. «Серебро» у Дарьи Жихаревой. Бронзовыми призёрами стали Софья Старостенкова и Мария Фролова.

Главными задачами проведения соревнований являются приобретение соревновательного опыта и повышение мастерства спортсменов, а также подготовка спортивного резерва.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/