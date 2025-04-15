Праздник Севера – 2025: заполярные и московские мастера фристайла сразились в Кировске

В Кировске завершились всероссийские соревнования по фристайлу в рамках программы 65-го Праздника Севера учащихся. В соревнованиях приняли участие порядка 100 спортсменов в возрасте от 12 до 19 лет, которые боролись за медали в дисциплинах «могул» и «парный могул».

У девушек в своих возрастных категориях золотые медали завоевали спортсменки из Москвы Софья Кобина и Алиса Самсонова. «Серебро» досталось Полине Илющенко (Кировск), Сабетте Чайкиной (Москва), Алисе Самсоновой (Москва) и Таисии Лихачевой (Москва). «Бронза» – у Алины Ханнановой (Москва), Софьи Кобиной (Москва) и Таисии Лихачевой.

В зачёте юношей первое место в своих дисциплинах и возрастных категориях заняли Егор Шутов (Кировск), Егор Белоусов (Москва) и Никита Архипов (Москва). На второй ступени пьедестала – Данил Киселев (Кировск), Егор Панов (Кировск), Алексей Лихачев (Москва) и Егор Шутов (Кировск). На третьем – Егор Панов (Кировск), Данил Киселев (Кировск) и Алексей Лихачев (Москва).

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото (Льва ФЕДОСЕЕВА): https://gov-murman.ru/info/news/