Праздник Севера-2026: 52-й Мурманский лыжный марафон соберёт около трёх тысяч спортсменов из 64 регионов страны, а также Германии, Словакии и Республики Беларусь
17.03.26 16:00

Праздник Севера – 2026: команда Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта стала серебряным призёром соревнований по лыжным гонкам

В Мурманске завершились областные соревнования по лыжным гонкам в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. Стать частью Полярной Олимпиады решили почти 500 спортсменов из 11 регионов России, включая Мурманскую область. В программу состязаний вошли гонки классическим и свободным стилями, а также масс-старт свободным стилем. Награды победителям и призерам соревнований вручил бронзовый призер зимних олимпийских игр в Ванкувере и чемпион мира, наш земляк Алексей Петухов.

Так, по завершении соревнований в свободном стиле победу одержали Аделина Сибагатова из Мурманской области, Иван Галынский из Новгородской области, а также представители Карелии – Евгения Сидорова, Екатерина Сизова, Алексей Феклистов и Андрей Корпусенко. На втором месте Кирилл Жиганов из Мурманской области, Софья Буранова из Московской области, Дмитрий Кожухов и Яна Босаченко из Тульской области, Софья Ляппиева и Егор Мосин из Карелии. На третьем – Иван Канунников из Мурманской области, Варвара Громова из Тверской области, Никита Фирсов из Татарстана, Кристина Филькина, Никита Алексеев и Александра Анушкина из Карелии.

В классическом стиле золотые медали завоевали Кристина Филькина, Никита Алексеев, Евгения Сидорова, Никита Михеев и Матвей Науменко из Карелии, Варвара Громова из Тверской области. Серебряными призёрами стали Милана Зверькова из Новгородской области, Карина Левина, Екатерина Сизова, Алексей Феклистов и Андрей Корпусенко из Карелии, Дмитрий Кожухов и Яна Босаченко из Тульской области. Бронзовые награды получили Кирилл Сошников из Тульской области, Кузьма Савкин из Московской области, Никита Фирсов из Татарстана, Александра Анушкина и Арина Канивченко из Карелии.

Победителями масс-старта стали Яна Босаченко и Дмитрий Кожухов из Тульской области, Кристина Филькина, Алексей Феклистов, Софья Ляппиева, Владислав Стогов из Карелии.  «Серебро»  завоевали Аделина Сибагатова, Роман Жуков и Ярослав Панченко из Мурманской области, Евгения Сидорова из Карелии, Кузьма Савкин из Московской области, Варвара Громова из Тверской области. Бронзовые призёры – Дарья Исакова, Елизавета Малышева и Андрей Малетин из Мурманской области, Злата Маркова и Егор Мосин из Карелии, Иван Галынский из Новгородской области.

Спортсмены Мурманской области, вошедшие в пятёрку сильнейших в свободном стиле: Полина Страмнова, Климентий Кутненко, Роман Жуков, Владелина Архипова, Елизавета Малышева, Светлана Кузьменко, Владислав Устинов, Владислав Шабалин, Александр Акентьев. В классическом стиле: Полина Страмнова, Роман Жуков, Владелина Архипова, Светлана Кузьменко, Андрей Малетин. В масс-старте: Полина Страмнова, Георгий Дмитриев, Климентий Кутненко, Светлана Кузьменко.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в командном зачёте первенствовала команда лыжников из Петрозаводска. На втором месте спортсмены Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта. На третьем месте – Кондопога.

 

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/563892/#&gid=1&pid=10

