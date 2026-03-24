Мурманская область. Арктика (16+)24.03.26 17:00

Праздник Севера – 2026: на мурманском Южном склоне определили сильнейших сноубордистов

В рамках 66-го Праздника Севера учащихся на Южном склоне Мурманска состоялись соревнования по сноуборду. Первенство Мурманской области собрало спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет. За медали соревнований боролись воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва в дисциплине «слоуп-стайл».

Победу одержали Семен Клопов, Мирон Коваленко, Надежда Дученко, Виталия Буздалева, Тимур Дильмиев. Серебряные призёры – Виталий Устинов, Арсений Черных, Виктория Беляевская, Елизавета Симоненко, Лев Олехов. «Бронзу» завоевали Даниил Соболев, Никита Беженар, Юлия Симоненко, Мария Кравченко, Никита Беженар.

Воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва постоянно поднимаются на пьедестал почёта и привозят домой медали. В числе последних наград отделения «сноуборд» – золотая медаль Артема Карепина на первенстве России в дисциплине «слоуп-стайл» и бронзовая в «биг-эйр».

С первенства Северо-Западного федерального округа в дисциплине «слоуп-стайл» Елизавета Симоненко вернулась с золотой медалью, Виталий Устинов с «серебром», с «бронзой» – Виталия Буздалева, а в дисциплине «биг-эйр» победу одержали Виталий Устинов и Елизавета Симоненко. В минувшую субботу северянин Никита Абозовик стал чемпионом России в дисциплине «слоуп-стайл».

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/564235/#&gid=1&pid=23

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
