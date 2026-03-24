Праздник Севера – 2026: на мурманском Южном склоне определили сильнейших сноубордистов

В рамках 66-го Праздника Севера учащихся на Южном склоне Мурманска состоялись соревнования по сноуборду. Первенство Мурманской области собрало спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет. За медали соревнований боролись воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва в дисциплине «слоуп-стайл».

Победу одержали Семен Клопов, Мирон Коваленко, Надежда Дученко, Виталия Буздалева, Тимур Дильмиев. Серебряные призёры – Виталий Устинов, Арсений Черных, Виктория Беляевская, Елизавета Симоненко, Лев Олехов. «Бронзу» завоевали Даниил Соболев, Никита Беженар, Юлия Симоненко, Мария Кравченко, Никита Беженар.

Воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва постоянно поднимаются на пьедестал почёта и привозят домой медали. В числе последних наград отделения «сноуборд» – золотая медаль Артема Карепина на первенстве России в дисциплине «слоуп-стайл» и бронзовая в «биг-эйр».

С первенства Северо-Западного федерального округа в дисциплине «слоуп-стайл» Елизавета Симоненко вернулась с золотой медалью, Виталий Устинов с «серебром», с «бронзой» – Виталия Буздалева, а в дисциплине «биг-эйр» победу одержали Виталий Устинов и Елизавета Симоненко. В минувшую субботу северянин Никита Абозовик стал чемпионом России в дисциплине «слоуп-стайл».

