Праздник Севера – 2026: определены победители первенства Мурманской области по фигурному катанию на коньках

На льду спортивной школы «Юность» Апатитов 14 и 15 марта в рамках 66-го Праздника Севера учащихся провели первенство Мурманской области по фигурному катанию на коньках. Соревновались спортсмены в дисциплине «одиночное катание».

Лучших определяли среди юниорок 13-19 лет по разряду «кандидат в мастера спорта», а также среди девочек 8-12 лет по первому, второму и третьему спортивным разрядам. Всего стать частью Полярной Олимпиады решили 38 фигуристов из Мурманской области и Карелии.

Победу, каждый в своём разряде, одержали Софья Петрова из Апатитов, а также мурманчанки Валерия Сербина, Софья Старостенкова, Ксения Комелина. Серебряные медали завоевали Дарья Ефимова из Кировска, Екатерина Ксендзюк, Мария Миронова и Василиса Шелухина из Мурманска. Бронзовыми призёрами стали Ксения Сойкина и Анна Руденко из Мурманска, Арина Зубарева из Апатитов, Ксения Микитенко из Североморска.

Как отмечает региональное Министерство спорта, в рамках Праздника Севера на этой неделе в муниципалитетах Мурманской области пройдут соревнования по конькобежному, парусному и санному спорту, сноуборду, биатлону и национальным видам спорта.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563933/#&gid=1&pid=9