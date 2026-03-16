Праздник Севера – 2026: северян и гостей региона приглашают в Ловозеро окунуться в атмосферу национальных видов спорта

В селе Ловозеро 21 марта состоятся одни из самых зрелищных мероприятий в рамках 91-го Праздника Севера – состязания по национальным видам спорта и традиционный день оленевода. Они проводятся ежегодно с целью сохранения и развития культуры саамов, привлечения жителей и гостей Заполярья к здоровому образу жизни, а также поддержки творческих инициатив местных жителей.

У северян и гостей Мурманской области будет возможность попробовать свои силы в метании аркана на рога, стрельбе из арбалета и национальной борьбе. Уникальной частью спортивного праздника станут гонки на оленьих упряжках.

Они появились в программе Праздника Севера в 1937 году, однако первые оленьи бега состоялись в Мурманске еще в марте 1929 года. Спустя много лет эти гонки остаются одними из самых зрелищных и любимых северянами состязаний.

По информации Государственного архива Мурманской области, ежегодные соревнования по зимним видам спорта изначально называли по-разному: «Северный физкультурный праздник», «Северный праздник физкультуры», «Физкультурный праздник мурманских профсоюзов», «Северный праздник мурманских профсоюзов». Впоследствии название «Праздник Севера» закрепилось и стало единственным. Эти уникальные крупные спортивные состязания не прекращались даже в годы Великой Отечественной войны.

Проследить историю становления и развития главного спортивного события Кольского Заполярья можно на онлайн-выставке, где представлены архивные фотографии первого физкультурного праздника, газетные статьи, программы соревнований, документы и грамоты.

Фото из фонда Госархива Мурманской области.