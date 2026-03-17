Праздник Севера-2026: 52-й Мурманский лыжный марафон соберёт около трёх тысяч спортсменов из 64 регионов страны, а также Германии, Словакии и Республики Беларусь
17.03.26 17:30

Праздник Севера – 2026: сильнейшие спортсмены страны приедут в Оленегорск на Всероссийские соревнования по конькобежному спорту

В рамках Праздника Севера на этой неделе, с 16 по 22 марта, в муниципалитетах Мурманской области пройдут соревнования по конькобежному, парусному и санному спорту, сноуборду, биатлону и национальным видам спорта.

Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту в рамках 66-го Праздника Севера учащихся проведут с 16 по 19 марта на стадионе спортивной школы «Олимп» Оленегорска. В них планируют принять участие более 200 спортсменов в возрасте 9-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет из семи регионов страны. Конькобежцам предстоит соревноваться на отдельные дистанции, в смешанных эстафетах, а также масс-старте.

Кроме того, на этой неделе, сильнейшие спортсмены страны примут участие во Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту в рамках 91-го Праздника Севера. Они пройдут с 19 по 22 марта в Оленегорске. За «золото»  Полярной Олимпиады будут бороться юниоры и юниорки в возрасте 18-19 лет, а также мужчины и женщины. Всего стать частью всероссийских состязаний планируют порядка 100 спортсменов из 11 регионов страны. Лучших определят на отдельных дистанциях, в групповом и командном забегах. Церемония открытия соревнований пройдёт 20 марта в 11.00.

С 20 по 22 марта на снежных просторах Кольского округа (79 км трассы Кола-Серебрянские ГЭС в сторону села Териберка) состоятся чемпионат и первенство Мурманской области по парусному спорту в рамках 91-го Праздника Севера и 66-го Праздника Севера учащихся. Чемпионат проведут среди опытных спортсменов в дисциплинах «класс – сноукайтинг марафон – доска» и «класс – сноукайтинг марафон – лыжи». За медали первенства предстоит побороться юношам и девушкам до 17 лет в дисциплинах «класс – сноукайтинг курс-рейс – доска» и «класс – сноукайтинг курс-рейс – лыжи». Открытие соревнований запланировано на 20 марта в 11.00 на площадке ветропарка «ЭЛ5-Энерго» Кольской ВЭС.

Биатлонисты выйдут на старт областных соревнований в мурманской Долине Уюта 21 и 22 марта, на 20 марта у спортсменов запланирована официальная тренировка. Среди участников 91-го Праздника Севера мужчины и женщины, юниорки и юниоры в возрасте 19-20 лет, а за медали 66-го Праздника Севера учащихся будут бороться девушки и юноши 13-14 лет. Соревнования пройдут в дисциплинах «гонка» и «спринт». Ожидается, что в них примут участие около 60 спортсменов.

В Кандалакше с 21 по 22 марта проведут первенство Мурманской области по санному спорту в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. В дисциплине «натурбан» за награды Полярной Олимпиады поборются 50 спортсменов. Среди участников – юноши и девушки 12-14 лет, 15-17 лет, юниоры и юниорки 18-20 лет.

В селе Ловозеро 21 марта состоится одно из самых популярных мероприятий в рамках 91-го Праздника Севера – областное физкультурное мероприятие по национальным видам спорта. Участникам предстоит сразиться в метании аркана, стрельбе из арбалета, национальной борьбе. Самой зрелищной частью станет гонка на оленьих упряжках и буксировка на лыжах за оленем. Церемонию открытия соревнований проведут в 12.00.

В Мурманске на ледовой арене «Метеор» проведут всероссийское физкультурное мероприятие по мини-хоккею с мячом в рамках 91-го Праздника Севера. В соревнованиях примут участие шесть мужских команды из Мурманска и Мончегорска. 21 марта матчи пройдут с 10.00 до 14.25, 22 марта начало игр в 12.00, церемония награждения в 15.30.

22 марта на «Южный склон» Мурманска выйдут сноубордисты, чтобы побороться за медали регионального первенства в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. Соревнования пройдут в дисциплине «слоуп-стайл». Открытие соревнований проведут в 12.30. После церемонии открытия в 13.00 начнутся тренировочные заезды, а соревновательные старты в 14.00. Всего на старт планируют выйти 40 сноубордистов – воспитанники мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва.

 

 

 

