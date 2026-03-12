Праздник Севера – 2026: в Ревде провели традиционные состязания по национальным видам спорта

В детско-юношеской спортивной школе Ревды провели областное физкультурное мероприятие по национальным видам спорта в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. За золото Полярной Олимпиады боролись более 30 участников из Оленегорска и Ловозерского округа. В программу вошли соревнования по тройному национальному прыжку, метанию аркана на хорей, прыжкам через нарты.

Участников состязаний приветствовала сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева. Она подчеркнула важность проводимого события.

«В этом году, объявленном Президентом России Годом единства народов, Праздник Севера обретает ещё большую значимость. Как отметил Владимир Владимирович: «Сила России – внутри нас самих, она внутри нашего народа, в наших традициях и нашей культуре». Тот факт, что уже почти столетие в программу Полярной Олимпиады входят мероприятия по национальным видам спорта – тому яркое подтверждение», – сказала парламентарий.

Сенатор отметила, что при поддержке правительства области губернатора Андрея Чибиса уделяется большое внимание сохранению традиций Полярной Олимпиады, а соревнования приобретают больший масштаб. Елена Дягилева пожелала участникам лёгких стартов, честной борьбы и личных рекордов.

Так, по итогам состязаний в тройном национальном прыжке золотые медали завоевали Виктор Гришанов, Матвей Бахтиданов, Виктория Лаптева, Таисия Лазаренко. В метании аркана на хорей лучшими стали Артем Вагнер, Матвей Лизенко, Лидия Соколова, Камила Агаджанова.

В прыжках через нарты победу одержали Артем Вагнер, Михаил Кириллов, Софья Деревягина, Ника Филатова.

Абсолютными чемпионами областного физкультурного мероприятия стали Артем Вагнер, Матвей Лизенко, Софья Деревягина, Камила Агаджанова. В командном зачёте победу одержали ребята из Ловозерского округа. Команда Оленегорска стала серебряным призёром.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, впервые соревнования по национальным видам спорта в программе Праздника Севера учащихся появились в 2005 году. До 2012 года они проводились на базе спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске. В Ревде спортсмены состязаются с 2013 года.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563724/#&gid=1&pid=1