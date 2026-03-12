В Губернаторском лицее пройдёт День открытых дверей для будущих 5-классников, 10-классников и их родителейСеверяне могут получить грант от областного правительства на реализацию проектов современного искусства и креативных индустрий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.03.26 18:00

Праздник Севера – 2026: в Ревде провели традиционные состязания по национальным видам спорта

В детско-юношеской спортивной школе Ревды провели областное физкультурное мероприятие по национальным видам спорта в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. За золото Полярной Олимпиады боролись более 30 участников из Оленегорска и Ловозерского округа. В программу вошли соревнования по тройному национальному прыжку, метанию аркана на хорей, прыжкам через нарты.

Участников состязаний приветствовала сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева. Она подчеркнула важность проводимого события.

«В этом году, объявленном Президентом России Годом единства народов, Праздник Севера обретает ещё большую значимость. Как отметил Владимир Владимирович: «Сила России – внутри нас самих, она внутри нашего народа, в наших традициях и нашей культуре». Тот факт, что уже почти столетие в программу Полярной Олимпиады входят мероприятия по национальным видам спорта – тому яркое подтверждение», – сказала парламентарий.

Сенатор отметила, что при поддержке правительства области губернатора Андрея Чибиса уделяется большое внимание сохранению традиций Полярной Олимпиады, а соревнования приобретают больший масштаб. Елена Дягилева пожелала участникам лёгких стартов, честной борьбы и личных рекордов.

Так, по итогам состязаний в тройном национальном прыжке золотые медали завоевали Виктор Гришанов, Матвей Бахтиданов, Виктория Лаптева, Таисия Лазаренко. В метании аркана на хорей лучшими стали Артем Вагнер, Матвей Лизенко, Лидия Соколова, Камила Агаджанова.

В прыжках через нарты победу одержали Артем Вагнер, Михаил Кириллов, Софья Деревягина, Ника Филатова.

Абсолютными чемпионами областного физкультурного мероприятия стали Артем Вагнер, Матвей Лизенко, Софья Деревягина, Камила Агаджанова. В командном зачёте победу одержали ребята из Ловозерского округа. Команда Оленегорска стала серебряным призёром.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, впервые соревнования по национальным видам спорта в программе Праздника Севера учащихся появились в 2005 году. До 2012 года они проводились на базе спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске. В Ревде спортсмены состязаются с 2013 года.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563724/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Бывшая с того света». Художественный фильм (16+)03:35Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Обошли по деньгам: сферы, где женщины запрашивают больше мужчин-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 55 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Из-за снегопадов в Мурманской области оказались заблокированы подъезды к сотням контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»