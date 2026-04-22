24 апреля Мурманская область в восьмой раз присоединится к международной исторической акции «Диктант Победы»
Мурманская область. Арктика (16+)22.04.26 11:30

Праздник Севера – 2026: всероссийские соревнования по фристайлу закрыли календарь Полярной Олимпиады – северяне завоевали 11 медалей

В Кировске завершились всероссийские соревнования по фристайлу в рамках 66-го Праздника Севера учащихся – это финальные соревнования Полярной Олимпиады в 2026 году. В них приняли участие более 40 спортсменов из Москвы, Краснодарского края и Мурманской области. Сильнейших определяли в дисциплинах «могул» и «парный могул» среди юношей и девушек в возрасте 11-12 лет, юниоров и юниорок в возрасте 13-19 лет.

Награды победителям и призёрам на церемонии награждения вручали бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Смышляев и старший тренер сборной России по фристайлу Николай Шимбуев. Заполярные спортсмены на данных состязаниях завоевали 11 медалей.

По итогу соревнований в дисциплине «могул» победу одержали Анна Артемьева из Кировска, Максим Коновалов, Сабетта Чайкина и Егор Белоусов из Москвы. Серебряные медали завоевали Арина Смирнова и Егор Панов из Кировска, Андрей Горбунов из Краснодарского края, Анастасия Васильева из Москвы. Бронзовыми призёрами стали Тимофей Заговорский из Москвы, Полина Илющенко и Данил Киселев из Кировска.

В дисциплине «парный могул» золотые медали завоевали кировчанка Арина Смирнова, а также москвичи Максим Коновалов, Сабетта Чайкина и Егор Белоусов. На втором месте Анна Артемьева и Данил Киселев из Кировска, Андрей Горбунов из Краснодарский края, Анастасия Васильева из Москвы. На третьем месте кировчане – Иван Цымбал, Полина Илющенко, Егор Панов.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, торжественное мероприятие, посвящённое 91-му международному традиционному Празднику Севера и 66-му Празднику Севера учащихся, 1 марта открыл губернатор Андрей Чибис. Всего в программу Полярной Олимпиады вошли 21 мероприятие по 13 видам спорта. Как и в предыдущие годы, в регионе состоялись всероссийские и областные соревнования: по лыжным гонкам, фигурному катанию на коньках, горнолыжному, конькобежному и парусному спорту, биатлону, сноуборду, санному спорту, мини-хоккею с мячом, зимнему плаванию, фристайлу и национальным видам спорта.

 

 

