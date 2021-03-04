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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.21 11:45

Праздник Севера-2021: 130 спортсменов принимают участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и снегоступингу

86-й международный традиционный Праздник Севера стартовал со Всероссийских соревнований по программе Специальной Олимпиады. В них принимают участие 130 человек – жители семи муниципалитетов Кольского Заполярья и спортсмены из Новосибирской области. С победителями первого дня соревнований встретилась заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Все участники – большие молодцы, – отметила вице-губернатор. – Видно, с каким азартом они соревнуются, как радуются достижениям членов своих команд, с каким волнением поднимаются на пьедестал, чтобы получить заслуженную награду. Мы признательны организаторам за то, что это мероприятие проводится, стало традиционным. Благодаря такой интеграции людей с ограниченными возможностями ребята занимаются спортом, ведут активный образ жизни и получают положительные эмоции».

В эстафетной гонке 4х1000 м, которая открыла спортивное мероприятие, на старт вышли восемь команд. По итогам забегов первое место заняла команда Кандалакшской коррекционной школы-интерната, второе – оленегорская спортшкола «Олимп», спортсмены из Новосибирской области взяли «бронзу».

После официальной части соревнования продолжились уже в личном зачёте по лыжным гонкам на 50 и 500 м и бегу на снегоступах на 25 м и 200 м. Победители и призёры определены в каждом дивизионе. В эстафетной гонке 4х100 м первого места удостоена команда мурманской ДЮСАШ №15, на втором месте – представители школы «Олимп» из Оленегорска, замыкает тройку лидеров команда кильдинской КШИ.

«Все участники соревнуются в одной возрастной группе – с 12 лет и старше, – объяснила Елена Дягилева. – Спортсмены подразделяются на 3 категории в соответствии со своими физическими и спортивными возможностями. Победители и призеры награждаются кубками, медалями и грамотами Специальной Олимпиады России. Все участники получат сувенирную продукцию – таким образом, каждый заберет свой приз с этих соревнований».

Представители Специальной Олимпиады России высоко оценили уровень организации и проведения соревнований в Мурманске. По словам руководителя движения Егора Лебедева, Мурманская область традиционно находится в числе регионов-лидеров по поддержке таких мероприятий.

«У местных органов власти есть полное понимание, что наше движение необходимо, для нас это очень приятно», – отметил генеральный директор Специальной Олимпиады России.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, сегодня на территории мурманского спорткомплекса «Долина Уюта» спортивные состязания Специальной Олимпиады продолжились. 5 марта старты лыжных гонок и скоростного бега на снегоступах начнутся в 10.00. В этот же день в 13.00 состоится церемония закрытия Всероссийских соревнований в рамках Праздника Севера.

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