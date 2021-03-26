Праздник Севера-2021 отметят в Полярных Зорях Всероссийскими соревнованиями по горным лыжам

27 марта в 11.00 на Горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма», в рамках 86 Праздника Севера Мурманской области, состоятся Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант».

Программа соревнований: 27 марта – «слалом-гигант»; 28 марта – «слалом». Начало стартов каждого дня в 10.00.

Соревнования по горным лыжам – традиционно одно из ключевых спортивных мероприятий Праздника Севера, одним из спонсоров которого является филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Кольская АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, это уже 86-й традиционный международный Праздник Севера. В нём примут участие более 2500 спортсменов и представители 9 стран. В Мурманске, Кировске, Мончегорске, Ловозере и Полярных Зорях разыграют 370 комплектов медалей.

Чемпионат страны – это основной старт для всех спортсменов России. В этом году в соревнованиях на склонах ГК «Салма» примут участие порядка 50 сильнейших спортсменов России из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Московской, Ленинградской, Мурманской областей, республик Татарстан и Карелия.

Соревнования проходят при поддержке Кольской АЭС, Министерства спорта РФ и Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.