Праздник Севера-2022: более 30 соревнований, 11 видов спорта, 600 комплектов медалей

На еженедельном оперативном совещании министр спорта Светлана Наумова рассказала о подготовке к проведению 87-го традиционного международного Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся в Мурманской области. Это уникальное спортивное событие, которое стремятся посетить спортсмены и болельщики со всего мира.

арт Полярной Олимпиады пройдет 7 марта в Долине Уюта, это будут соревнования по биатлону среди ветеранов. А завершится 87-й Праздник Севера 3 апреля соревнованиями по хоккею и футболу на снегу.

В 2022 году в рамках Праздника Севера пройдёт Чемпионат России по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. В прошлом году участниками финала Кубка России по парусному спорту стали 57 спортсменов из 11 субъектов страны.

Традиционно параллельно с главным спортивным событием со 2 марта по 2 апреля в Мурманской области будет проходить 62-й Праздник Севера учащихся.

«По программе 62-го Праздника Севера учащихся состоится 15 соревнований по лыжным гонкам, конькобежному, горнолыжному и парусному спорту, мини-футболу, хоккею, фигурному катанию, натурбану, спортивному рыболовству, хоккею с мячом, спортивному ориентированию и национальным видам спорта», – отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Всего на соревнованиях в рамках Праздника Севера разыграют 600 комплектов медалей.

Наиболее масштабным и зрелищным событием Полярной Олимпиады, как и в прошлые годы, станет 48-й Мурманский лыжный марафон. Он входит в пятерку лучших марафонов России серии «Russialoppet» и серию лучших международных марафонов «Euroloppet». Как ожидается, старт для спортсменов на дистанции 50 км свободным стилем дадут 26 марта, а 27 марта лыжники будут соревноваться на дистанции 50 км классическим стилем. Электронная регистрация участников уже началась, она продлится до 16 марта.

«Мы ожидаем, что участниками лыжного марафона станут более 1900 спортсменов из многих стран, – подчеркнула Светлана Наумова. – На сегодняшний день уже зарегистрировалось 877 участников из России, Австралии, Норвегии, Франции, Болгарии, Нигерии, Чехии, Великобритании, Словацкой Республики, Казахстана и Грузии».

Также предварительную заявку на участие в марафоне подали спортсмены не только Мурманской области, но и еще из 41 субъекта Российской Федерации (Республик Карелия, Башкортостан, Татарстан, Алтай, Удмуртия, Чувашия, Саха (Якутия), Алтайского, Красноярского, Камчатского и Хабаровского края, Москвы и Санкт-Петербурга, Тюменской, Иркутской, Сахалинской и других областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов).

«Открытие традиционного Праздника Севера состоится 5 марта на Центральном стадионе профсоюзов, – поделилась Светлана Наумова. – Перед зрителями предстанут сразу несколько тематических сцен, олицетворяющих природную стихию Севера: горы, лед, ветер и огонь. Также гостей мероприятия ждут световое и лазерное шоу, творческие выступления и, конечно же, поднятие флага и зажжение огня Полярной Олимпиады».

Как сообщает региональное Министерство спорта, традиции проведения Полярной Олимпиады были заложены еще в 30-е годы прошлого века. За всю историю его отменили всего раз – в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2022 году мероприятия программы Праздника Севере будут проводиться с учетом эпидемиологической обстановки, а также с соблюдением мер по недопущению распространения COVID-19.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440674/#&gid=1&pid=1