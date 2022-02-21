Зрители снова смогут присутствовать на официальных спортивных соревнованиях в Мурманской областиОПРОС: что вам не нравится в вашей работе?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.02.22 15:30

Праздник Севера-2022: более 30 соревнований, 11 видов спорта, 600 комплектов медалей

На еженедельном оперативном совещании министр спорта Светлана Наумова рассказала о подготовке к проведению 87-го традиционного международного Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся в Мурманской области. Это уникальное спортивное событие, которое стремятся посетить спортсмены и болельщики со всего мира.

арт Полярной Олимпиады пройдет 7 марта в Долине Уюта, это будут соревнования по биатлону среди ветеранов. А завершится 87-й Праздник Севера 3 апреля соревнованиями по хоккею и футболу на снегу.

В 2022 году в рамках Праздника Севера пройдёт Чемпионат России по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. В прошлом году участниками финала Кубка России по парусному спорту стали 57 спортсменов из 11 субъектов страны.

Традиционно параллельно с главным спортивным событием со 2 марта по 2 апреля в Мурманской области будет проходить 62-й Праздник Севера учащихся. 

«По программе 62-го Праздника Севера учащихся состоится 15 соревнований по лыжным гонкам, конькобежному, горнолыжному и парусному спорту, мини-футболу, хоккею, фигурному катанию, натурбану, спортивному рыболовству, хоккею с мячом, спортивному ориентированию и национальным видам спорта», – отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. 

Всего на соревнованиях в рамках Праздника Севера разыграют 600 комплектов медалей.

Наиболее масштабным и зрелищным событием Полярной Олимпиады, как и в прошлые годы, станет 48-й Мурманский лыжный марафон. Он входит в пятерку лучших марафонов России серии «Russialoppet» и серию лучших международных марафонов «Euroloppet». Как ожидается, старт для спортсменов на дистанции 50 км свободным стилем дадут 26 марта, а 27 марта лыжники будут соревноваться на дистанции 50 км классическим стилем. Электронная регистрация участников уже началась, она продлится до 16 марта.

«Мы ожидаем, что участниками лыжного марафона станут более 1900 спортсменов из многих стран, – подчеркнула Светлана Наумова. –  На сегодняшний день уже зарегистрировалось 877 участников из России, Австралии, Норвегии, Франции, Болгарии, Нигерии, Чехии, Великобритании, Словацкой Республики, Казахстана и Грузии».

Также предварительную заявку на участие в марафоне подали спортсмены не только Мурманской области, но и еще из 41 субъекта Российской Федерации (Республик Карелия, Башкортостан, Татарстан, Алтай, Удмуртия, Чувашия, Саха (Якутия), Алтайского, Красноярского, Камчатского и Хабаровского края, Москвы и Санкт-Петербурга, Тюменской, Иркутской, Сахалинской и других областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов).

«Открытие традиционного Праздника Севера состоится 5 марта на Центральном стадионе профсоюзов, – поделилась Светлана Наумова. – Перед зрителями предстанут сразу несколько тематических сцен, олицетворяющих природную стихию Севера: горы, лед, ветер и огонь. Также гостей мероприятия ждут световое и лазерное шоу, творческие выступления и, конечно же, поднятие флага и зажжение огня Полярной Олимпиады».

Как сообщает региональное Министерство спорта, традиции проведения Полярной Олимпиады были заложены еще в 30-е годы прошлого века. За всю историю его отменили всего раз – в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2022 году мероприятия программы Праздника Севере будут проводиться с учетом эпидемиологической обстановки, а также с соблюдением мер по недопущению распространения COVID-19.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440674/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года ускорилась
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Комментарий к новости:Жителям г.п. Верхнетуломский рассказали о том, что их пожалели при очередном повышении тарифов ЖКУ
Юлия Свекольникова, ростовчанка.
18.02.22 17:00
"Танцоры, выступившие перед гостем праздника Дня кадета, к слову, сойдя со сцены могут без лишних усилий разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова. Затем кадеты показали, как умеют оказыват
Комментарий к новости:В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками
Юлия Свекольникова, мурманчанка.
18.02.22 16:38
Здравствуйте, Андрей Владимирович! Вам пишет неравнодушная мурманчанка. Пожалуйста, прочтите мой комментарий. И прошу считать его официальным к Вам обращением. МБОУ "Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Игра с огнем». Художественный сериал, 5 серия (16+)22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в 2021 году ипотечные кредиты получили почти 10,5 тысячи семей-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочило почти на 1,19 рубля, доллар подрос почти на 1,01 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 марта для части российский автовладельцев появится новый штраф
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика