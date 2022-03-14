Праздник Севера-2022: наступившая неделя будет самой насыщенной по количеству соревнований

На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве подвели итоги второй недели 87-го традиционного международного Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся. Как сообщила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, в Кольском Заполярье уже прошли соревнования 62-го Праздника Севера учащихся по натурбану и Всероссийские соревнования «Праздник Севера» по биатлону среди юношей и девушек 15-16 и 17-18 лет. Все победители и призеры соревнований получили медали, грамоты и сувенирную продукцию Министерства спорта Мурманской области.

«Предстоящая неделя Полярной Олимпиады будет одной из самых насыщенных по своему соревновательному содержанию, – отметила министр. – С 14 по 20 марта включительно на территории Мурманской области пройдет сразу семь соревнований в рамках 87-го традиционного международного Праздника Севера (хоккей с мячом, национальные виды спорта, спортивное рыболовство) и 62-го Праздника Севера учащихся (спортивное рыболовство, фигурное катание, лыжные гонки, конькобежный спорт)».

19 марта в Ловозере состоится одно из самых зрелищных и популярных мероприятий в рамках Праздника Севера – соревнования по национальным видам спорта, которые традиционно включают в себя гонки на оленьих упряжках, буксировку на лыжах за оленем и соревнования по национальным видам спорта (метание аркана на рога, стрельбу из арбалета, национальную борьбу).

«Прошлогодний опыт организации доставки зрителей до места проведения соревнований и обратно получил положительную оценку среди населения, в связи с чем организаторами было принято решение вновь предоставить для всех желающих бесплатные автобусы. Подробная информация о времени и месте подачи и отправления автобусов будет размещена на официальных сайтах и аккаунтах министерства и правительства Мурманской области», – отметила Светлана Наумова.

Кроме того, как сообщила министр, сегодня в Мурманске в рамках 62-го Праздника Севера учащихся стартуют соревнования по фигурному катанию. Местом проведения станет мурманский Ледовый дворец спорта. Более 80 спортсменов от 9 до 19 лет из Мурманска, Кировска, Апатитов, Оленегорска, Североморска и Петрозаводска будут бороться за победу на ледовой арене с 14 по 16 марта.

Гостем соревнований станет золотая медалистка Олимпийских Игр 2014 года в Сочи Екатерина Боброва. Профессиональная фигуристка поделится опытом с юными спортсменами в ходе мастер-класса, который пройдет также 14 марта. Возможность перенять опыт многократного призера соревнований мирового класса у участников Праздника Севера появилась благодаря поддержке Северо-Западной фосфорной компании.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в рамках Полярной Олимпиады 2022 года до 3 апреля пройдёт ещё 18 соревнований по таким видам спорта как конькобежный спорт, горнолыжный спорт, лыжные гонки, регби, хоккей, мини-футбол на снегу, спортивное ориентирование, национальные виды спорта, а также Чемпионат и Первенство России по парусному спорту и 48-й Мурманский лыжный марафон.