Праздник Севера 2023: расправили паруса над Имандрой винсерферы

На озере Имандра в Мончегорске состоялись соревнования по парусному спорту в рамках 88-го международного традиционного Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. Спортсмены состязались в дисциплине «виндсерфинг», в основе которой лежит мастерство управления доской с установленным на ней парусом.

Вопреки капризам заполярной погоды, старты состоялись по расписанию и винсерферы показали мастерство в полной мере. Победителями 88-го Праздника Севера среди мужчин и женщин стали Александр Трофименко и Алина Виноградова. Среди юниоров первые места завоевали Даниил Чебыкин и Екатерина Яковлева.

«Соревнования по зимнему виндсерфингу в рамках Полярной Олимпиады проводятся с 1992 года. В 2002 году в программу добавили также дисциплину сноукайтинг. Ежегодно две дисциплины проводили вместе, чтобы собрать максимальное количество спортсменов из Кольского Заполярья и других регионов страны. В этом году традиции пришлось изменить, разделив виндсерфинг со сноукайтингом на этапы. Это связано с участием сильнейших спортсменов региона в чемпионате и первенстве России в Новосибирске», – отметила секретарь Федерации парусного спорта Мурманской области Алина Камбулина.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, следующие соревнования по парусному спорту пройдут с 30 марта по 3 апреля в рамках 63-го Праздника Севера учащихся и с 22 по 27 марта по программе 88-го Праздника Севера. Локациями для состязаний станут заснеженная тундра на 85 км автодороги Кола-Серебрянские ГЭС в сторону села Териберка, территория яхт-клуба Мурманского морского торгового порта, расположенного на 27 км автодороги Кола-Лотта, и озеро Большое в Мурманске. В конце марта близ Териберки также состоится второй фестиваль «Эривейв»: спортсмены расправят паруса над тундрой на 92 км автодороги Кола-Серебрянские ГЭС.

За расписанием мероприятий Полярной Олимпиады и изменениями в соревновательной программе можно следить на сайте Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru