Праздник Севера-2026: 52-й Мурманский лыжный марафон соберёт около трёх тысяч спортсменов из 64 регионов страны, а также Германии, Словакии и Республики Беларусь

Меньше двух недель осталось до старта 52-го Мурманского лыжного марафона, международного традиционного Праздника Севера. Как и прежде, он станет самым масштабным событием Полярной Олимпиады. В его программе запланированы гонки на 50- и 25-километровках свободным и классическим стилями. Они пройдут 28 и 29 марта в Долине Уюта.

Мурманский лыжный марафон – старейший в стране. Впервые он состоялся в 1974 году. С той поры его не обходят своим вниманием звезды мирового спорта. На снежных трассах Долины Уюта завершали сезон олимпийские чемпионы и призеры зимних игр Елена Вяльбе, Николай Зимятов, Анна Богалий, Алексей Петухов, Александр Панжинский, Никита Крюков, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Анастасия Кулешова и другие великие спортсмены.

В этот раз болельщики снова смогут увидеть выдающихся лыжников. Почетными гостями Мурманского марафона станут заслуженные мастера спорта Николай Зимятов, Александр Завьялов, Михаил Девятьяров и Никита Крюков. Последний проведет 26 марта на спорткомплексе «Снежинка» мастер-класс для воспитанников мурманских спортшкол, а 27 марта встретится с молодежью в рамках проекта «Арктический диалог».

Ожидается, что за два дня на старт в гонках выйдут около трех тысяч участников из 64 регионов России, а также Германии, Словакии и Республики Беларусь. За медали поборются наш земляк Алексей Петухов, а также знаменитые биатлонисты: призер Олимпийских игр Александр Логинов, чемпионы мира Антон Бабиков и Екатерина Юрлова-Перхт.

В этом году комментировать происходящее для болельщиков будет Александр Панжинский вместе с журналистом телеканала «Матч ТВ» Марией Коробовой и Андреем Арихом.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, для зрителей соревнований будут работать интерактивные площадки, где можно поучаствовать в различных конкурсах. А в малой Долине Уюта развернётся саамская деревня. Там посетители смогут познакомиться с предметами быта коренного народа Кольского полуострова, отведать блюда арктической кухни и прокатиться на оленьей упряжке. Там же поблизости будет расположена площадка, на которой можно пообщаться с хаски и попробовать свои силы в качестве каюра.

