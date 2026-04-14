В Мурманской области пройдёт Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
14.04.26 13:30

Праздник Севера-2026: кировчанка Юлия Мельникова выиграла «золото» Кубка России по горнолыжному спорту

В Кировске завершился финальный этап Кубка России по горнолыжному спорту «На Кубок «Большого Вудъявра». Соревнования провели в рамках 91-го Праздника Севера и объединили порядка 100 сильнейших спортсменов страны. Медали разыграли на склоне кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу в дисциплине «слалом», а также подвели итоги общего зачёта.

Сильнейшей по итогам двух женских заездов стала северянка Юлия Мельникова. Наша землячка также выиграла общий зачёт и зачёт «слалома» Кубка России. Напомним, ранее в Манжероке на финальном этапе Кубка России в «слаломе-гиганте» талантливая горнолыжница стала победителем в зачёте данной дисциплины. Тренируют спортсменку Ирина и Борис Аники.

Серебряным призёром соревнований стала представительница Московской области Виталина Гирина. Спортсменка заняла второе место в зачёте «слалома» и стала третьей в общем зачёте. «Бронзу» взяла Олеся Жукова из Магаданской области. Второй в общем зачёте и третьей в зачёте «слалома» стала Анна Нагайцева, выступающая за Алтайский край и Кемеровскую область.

Среди мужчин лучшим стал Александр Хорошилов из Московской области. Также он занял третье место в зачёте «слалома». Серебряную медаль завоевал ещё один представитель Московской области Семен Ефимов. Спортсмен также стал первым в зачёте «слалома». «Бронзу» забрал Егор Потемкин, выступающий за Кабардино-Балкарскую Республику. Вторым в зачёте «слалома» стал Дмитрий Чудный из Калужской области.

Заключительные соревнования Полярной Олимпиады проведут с 14 по 18 апреля в Кировске. На горнолыжном комплексе спортшколы состоятся всероссийские соревнования по фристайлу в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. В них примут участие юноши и девушки 11-12 лет, юниоры и юниорки 13-19 лет. Состязаться спортсменам предстоит в дисциплинах «могул» и «парный могу».

 

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ и кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу): https://gov-murman.ru/info/news/565628/#&gid=1&pid=7

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять