Праздник Севера-2026: кировчанка Юлия Мельникова выиграла «золото» Кубка России по горнолыжному спорту

В Кировске завершился финальный этап Кубка России по горнолыжному спорту «На Кубок «Большого Вудъявра». Соревнования провели в рамках 91-го Праздника Севера и объединили порядка 100 сильнейших спортсменов страны. Медали разыграли на склоне кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу в дисциплине «слалом», а также подвели итоги общего зачёта.

Сильнейшей по итогам двух женских заездов стала северянка Юлия Мельникова. Наша землячка также выиграла общий зачёт и зачёт «слалома» Кубка России. Напомним, ранее в Манжероке на финальном этапе Кубка России в «слаломе-гиганте» талантливая горнолыжница стала победителем в зачёте данной дисциплины. Тренируют спортсменку Ирина и Борис Аники.

Серебряным призёром соревнований стала представительница Московской области Виталина Гирина. Спортсменка заняла второе место в зачёте «слалома» и стала третьей в общем зачёте. «Бронзу» взяла Олеся Жукова из Магаданской области. Второй в общем зачёте и третьей в зачёте «слалома» стала Анна Нагайцева, выступающая за Алтайский край и Кемеровскую область.

Среди мужчин лучшим стал Александр Хорошилов из Московской области. Также он занял третье место в зачёте «слалома». Серебряную медаль завоевал ещё один представитель Московской области Семен Ефимов. Спортсмен также стал первым в зачёте «слалома». «Бронзу» забрал Егор Потемкин, выступающий за Кабардино-Балкарскую Республику. Вторым в зачёте «слалома» стал Дмитрий Чудный из Калужской области.

Заключительные соревнования Полярной Олимпиады проведут с 14 по 18 апреля в Кировске. На горнолыжном комплексе спортшколы состоятся всероссийские соревнования по фристайлу в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. В них примут участие юноши и девушки 11-12 лет, юниоры и юниорки 13-19 лет. Состязаться спортсменам предстоит в дисциплинах «могул» и «парный могу».

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ и кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу): https://gov-murman.ru/info/news/565628/#&gid=1&pid=7